إسرائيل تتهم إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على السفينة في مضيق هرمز

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اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

ودعا كاتس، دول العالم إلى الاعتراف بالحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بحسب نبأ عاجل أوردته قناة «روسيا اليوم».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية »إرنا«، قائلة: «احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي اس أريز خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز».

وأضافت أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر، ويتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

يُشار إلى تحديد موقع السفينة آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.



