مقتل طيار أوكراني يقود مقاتلة إف 16 خلال مهمة قتالية

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت مقتل طيار أوكراني كان يقود مقاتلة غربية من طراز إف-16 خلال مهمة قتالية.

وقال زيلينسكي إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل اليوم خلال قتال أثناء قيادته طائرة إف-16"،وأعرب عن تعازيه لأسرته.

وقال الرئيس الأوكراني إنه سيتم توضيح ملابسات وفاة الطيار إيفانوف (26 عاما)، كما أعلن منحه لقب "بطل أوكرانيا".

وطالبت كييف مرارا تسليمها طائرات مقاتلة من طراز إف-16 خلال صيف عام 2024 قبل أن تتسلم الطائرات الأمريكية الصنع من بلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج.

كما حصلت أوكرانيا في وقت لاحق على طائرات ميراج الفرنسية.

وتقوم أوكرانيا، المحاصرة، بنشر هذه الطائرات المقاتلة بشكل رئيسي لصد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الروسية.

ولم تتضح ملابسات ماحدث للمقاتلة، بيد أن الخدمة الأوكرانية لشبكة "بي بي سي" ذكرت في وقت لاحق، نقلاً عن مصادر حكومية، أن الطائرة تم إسقاطها بصواريخ روسية فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

وحال تأكد صحة ذلك، فهذا يعني أن كييف قد فقدت ثاني طائرة مقاتلة، بعد أن فقدت المقاتلة الأولى من طراز إف-16 الصيف الماضي.

وقام زيلينسكي آنذاك، بإقالة قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك.