عالم الفتوات والحارة المصرية في احتفال إقليم القاهرة الكبرى بأديب نوبل

يحتفل إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بالأديب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، في إطار فعاليات وزارة الثقافة تحت شعار "محفوظ في القلب"، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، من خلال سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة في القاهرة والمحافظات.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد 13 أبريل، من فرع ثقافة الفيوم، حيث تستضيف مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ وعالم الفتوة في الحارة المصرية"، يقدمها الأديب الدكتور عمر صوفي، في السابعة مساءً.

وتتواصل الأنشطة يوم 16 أبريل، بمسابقة ثقافية حول أعمال محفوظ بمكتبة منية الحيط، إلى جانب معرض للكتاب بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، ومحاضرة حول "الهوية المصرية والمواطنة في أعمال نجيب محفوظ" يقدمها عاطف سعيد، ببيت ثقافة طامية.

كما تشهد مكتبة الطفل والشباب بطامية معرضًا للكتاب وعرضًا لفيلم وثائقي وورشة حكي للأطفال بعنوان "حرافيش نجيب محفوظ"، تقدمها الدكتورة غادة دكروري، أستاذ النقد الأدبي.

وفي مكتبة الفيوم العامة، تُعقد ندوة بعنوان "حارة نجيب محفوظ.. أحداث وشخصيات" بمشاركة عصام الزهيري والدكتور عمر صوفي، ويديرها الكاتب محمد قاياتي، يليها عرض فيلم وثائقي.

كما تُقام في مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "ثورة 1919 في روايات نجيب محفوظ" يقدمها الأديب أحمد قرني، وأخرى بعنوان "الرواية التاريخية عند نجيب محفوظ" يقدمها الكاتب أحمد طوسون يوم 20 أبريل.

وفي 23 أبريل، يناقش مصطفى محمود، مدير مكتبة منية الحيط، كتاب "نجيب محفوظ.. كاتب العربية الأول" من تأليف فؤاد قنديل.

وفي فرع ثقافة القاهرة، يناقش بيت ثقافة أبو حشيش يوم 15 أبريل كتاب "المرأة في أدب نجيب محفوظ"، تأليف فوزية العشماوي، وفي اليوم التالي يُنظم قصر ثقافة المطرية محاضرة بعنوان "أمير الرواية العربية"، يعقبها تصميم مجلة حائط ومعرض كتب.

ويشهد قصر ثقافة عين حلوان لقاءً تثقيفيًا، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية تنفذها هدى مرسي، أخصائي الثقافة العامة.

وفي فرع ثقافة بني سويف، تُقام عدة محاضرات في 16 أبريل منها "نجيب محفوظ.. سيرة ومسيرة" و*"نجيب محفوظ في القلب"، و"الحارة المصرية في أدب نجيب محفوظ"*، ويقدمها مجموعة من الأدباء منهم نبيل سيد، ربيع قطب، وأحمد الشريف، كما يشهد قصر ثقافة ببا محاضرة حول تأثير تقنيات السرد في أعمال محفوظ على السينما، يقدمها شريف صلاح، وتُختتم الأنشطة بمحاضرة عن "الواقعية المصرية في أدب نجيب محفوظ" ببيت ثقافة أهناسيا المدينة.

وفي فرع ثقافة الجيزة، تُقام ورش حكي ورسم بورتريه يوم 15 أبريل بمكتبة الشيخ زايد الثقافية، تدريب إسراء أسامة، وفي اليوم التالي ورشة حكي بمكتبة الكوم الأحمر حول كتاب "في حب نجيب محفوظ"، بجانب محاضرة عن "رمضان في روايات محفوظ" تقدمها نهى الكاشف وعبير السيد بمكتبة البحر الأعظم، وورشة أخرى تنفذها رانيا محمد بمكتبة أطفيح.

ويختتم فرع ثقافة القليوبية أنشطته يوم 16 أبريل بمعرض كتاب بمكتبة كفر طحلة، ومحاضرة بعنوان "الأديب العالمي نجيب محفوظ.. نشأته ودوره في الأدب العربي" يقدمها الشاعر سليمان الزهيري ببيت ثقافة طوخ، وورشة حكي بقصر ثقافة القناطر الخيرية تقدمها منار الإسلام رجب.

وتأتي هذه الفعاليات احتفاءً بإرث نجيب محفوظ الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الأدب العربي والعالمي، من خلال استحضار عالم الحارة المصرية والفتوات والهوية الوطنية في رواياته الخالدة.