وزير الدفاع الأمريكي مهددا إيران: مستعدون لضرب عمق إيران بقوة لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية

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أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم، أن الولايات المتحدة تأمل في حل دبلوماسي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وإذا تعذر تحقيق ذلك فإن الجيش مستعد "لضرب العمق الإيراني وبقوة".

كان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون بدأوا امس محادثات غير مباشرة، في سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف هيغسيث الأحد الاتصالات الأولى في سلطنة عمان بأنها "مثمرة" و"خطوة جيدة".

وقال هيغسيث لبرنامج "فايس ذي نايشن" على قناة "سي بي إس" إنه رغم كون الرئيس دونالد ترامب يأمل في ألا يضطر للجوء إلى الخيار العسكري، "أثبتنا قدرة على الذهاب بعيدا وفي العمق وبقوة"- حسب قناه العربيه.

وأضاف وزير الدفاع الامريكي "أؤكد أننا لا نريد أن نفعل ذلك، ولكن إذا اضطررنا فسنفعل لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية".

كان ترامب قد اعلن الاربعاء إن العمل العسكري ضد ايران ممكن "بالتأكيد"، بالتعاون مع إسرائيل، إذا فشلت محادثات عمان.

وأضاف "من المؤكد أن إسرائيل ستشارك بشكل كبير في عمل عسكري وستقوده".