وزير البترول يبحث التعاون مع شركة Sun Africa الأمريكية في مجالات الطاقة المتجددة

-بدوي: مصر منفتحة على الجميع لتكوين شراكات لتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات قارة إفريقيا من الطاقة

الرئيس التنفيذي لشركةSun Africa الأمريكية: السوق المصري يعتبر محورا استراتيجيا للطاقة بإفريقيا

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع آدم كورتيزي الرئيس التنفيذي لشركة Sun Africa الأمريكية والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في أنشطة البترول والغاز والطاقة المتجددة، وخفض الكربون وأنشطة التعدين، وذلك في تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد.

وأكد "بدوي"، العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والشراكات الناجحة بين قطاع البترول والشركات الأمريكية العاملة في مصر، مشيداً بالتعاون مع شركة Sun Africa، والعرض المقدم منها حول خططها المستقبلية والخبرات التي تمتلكها والحلول الفنية التي توفرها، والذي يتوافق مع المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة.

وأوضح الوزير، أن القارة الإفريقية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة منفتحة على الجميع لتكوين شراكات لتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات القارة من الطاقة، وتحقق مصالح الأطراف كافة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية، والطاقة الخضراء والتقاط الكربون وتخزينه، مؤكدين على أهمية تبادل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تضمن نقل المعرفة وتعزيز الاستثمارات المستدامة.

من جانبه أكد كورتيزي، أن شركته تنظر إلى السوق المصري باعتباره محوراً استراتيجياً للطاقة في إفريقيا، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به Sun Africa من الحكومة الأمريكية، من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار.

ولفت إلى تطلع الشركة إلى الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر وأمريكا، متابعًا: "نسعى للاستفادة من الشراكة التاريخية لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع شركتي إنبي وبتروجت في مصر، ونقل التجربة المصرية إلى الدول الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.