منظمات إغاثة تدين هجوم قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في السودان أودى بحياة أكثر من 100 شخص

أدانت منظمات إغاثة دولية هجوما شنته ميليشيا قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في السودان، أسفر عن مقتل عن 112 شخصا على الأقل، بحسب شبكة المبادرة الإستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي.

وقالت الشبكة، في بيان صدر أمس السبت، إن قوات الدعم السريع أحرقت، أثناء الهجوم أمس الأول الجمعة، مطبخا جماعيا داخل المخيم الواقع في منطقة شمال دارفور، وقتلت العمال المتطوعين فيه، ومن بينهم امرأة حامل.

وأفاد منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في السودان، وهو تحالف يضم أكثر من 70 منظمة إغاثة، إن الهجوم على المخيم أسفر عن مقتل أكثر من 20 طفلا.

وقال المنتدى في بيان أمس السبت إن "المدنيين يتعرضون للتجويع والقتل ويتم منعهم من الفرار. ويجرى مطاردة عمال الإغاثة والمتطوعين المحليين."

وأضاف البيان: "هذا انتهاك صارخ ومتكرر للقانون الإنساني الدولي."

ويقيم في مخيم زمزم 500 ألف نازح على الأقل، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن العدد يصل إلى مليون نازح.