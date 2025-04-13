انطلاق امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس

انطلقت امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمستوياتها المختلفة بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وتحت إشراف الدكتور ناصر عبدالعال، مدير معهد كونفشيوس.

بدأت الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحا بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن، وتقدم للاختبارات على مدار اليوم 93 طالبا وطالبة شاركوا في الاختبارات التحريرية للمستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والاختبارات الشفوية لمستوى المبتدئين والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

جدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد امتحانات HSK وHSKK ثلاث مرات على مدار العام، وينظم دورات دراسية في اللغة الصينية للدارسين من كل الأعمار في 3 فصول دراسية الربيع والخريف والصيف، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من المدرسين الصينيين، ومع نهاية العام الدراسي يتم ترشيح الطلاب المتميزين للحصول على منح دراسية في الجامعات الصينية التابعة لوزارة التعليم الصينية للدراسة لمدة فصل دراسي، أو عام دراسي، ومنح للحصول على درجة الماجستير في تخصص التعليم الدولي للغة الصينية.