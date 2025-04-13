جائزة يحيى الطاهر عبد الله للعمل القصصي الأول تفتح باب استقبال المشاركات في دورتها الرابعة لعام 2025

أعلنت جائزة يحيى الطاهر عبد الله للعمل القصصي الأول، بالتعاون مع دار المرايا للثقافة والفنون عن فتح باب استقبال المشاركات في الجائزة، في دورتها الرابعة لعام 2025.

شروط التقدم:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت التقدم للجائزة

ألا تكون المجموعة القصصية، أو أية قصة من المجموعة، قد نشرت من قبل

أن ترسل المجموعة القصصية في ملف واحد بترتيب القصص داخل المجموعة، وأن يكون لها عنوان واضح

ألا يكون المتقدم قد سبق له نشر كتاب إبداعي

يتم إرسال ملف المجموعة مع صورة من بطاقة الرقم القومي، وإقرار شخصي موقع بعدم سبق نشر المجموعة مجتمعة أو أي من قصصها المتضمنة، على الإيميل التالي:

yehiaeltaher.prize@gmail.com



جدير بالذكر أنه يستمر استقبال المشاركات حتى يوم 15 مايو 2025، ويتم الإعلان عن الفائز في نهاية شهر يونيو 2025.



تمنح الجائزة باسم القصاص يحيى الطاهر عبد الله لشباب الكتاب في مجال القصة القصيرة الذين لم تنشر لهم أعمال أدبية من قبل. ويحصل الفائز على درع يحيى الطاهر عبد الله، وشهادة تقدير، وتنشر له المجموعة القصصية في دار المرايا للثقافة والفنون.