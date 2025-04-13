المطربة المعتزلة ريتا طلعت عن شقيقتها دينا: إنسانة طيبة ونقية وستأتي إلى طريق الله يوما ما

أجرت المطربة المعتزلة ريتا طلعت، مداخلة هاتفية في برنامج Mirror الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج، أثناء استضافة شقيقتها الراقصة دينا.

وقالت ريتا طلعت، إن شقيقتها دينا إنسانة بارة جداً بوالدتهما، كما أنها لا تتركها في أي تفصيلة بحياتها، مؤكدة أن علاقة دينا بأبنائها من أفضل ما يكون، والله سيجازيها خيراً واسعاً عن برها بأهلها.

وتابعت ريتا قائلة: أتحدث معها في أمور الدين بهدوء شديد، وذلك عملاً بالآية الكريمة "ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"، فهي إنسانة من داخلها طيبة ونقية، وستأتي كلياً إلى طريق الله يوماً ما، "هي عارفة ربنا كويس من جواها لكن فعلها لسة محتاج وقت".

وعما إذا كانت تابعت الدور الذي قدمته دينا في مسلسل "إش إش"، قالت: "لم أشاهدها لأنني أتفرغ للعبادة ولا أشاهد التلفاز خلال شهر رمضان"، مشيرة إلى أن الفن حلاله حلال وحرامه حرام، وهذه القاعدة ليست مقتصرة على الفن فحسب، وإنما تشمل كل مجالات الحياة، ودينا جواها كويس وجميل، ومسيرها في يوم هتيجي ناحية ربنا، "مين فينا من غير خطيئة، غلط".