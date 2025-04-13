قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن عمال الإنقاذ مستعدون اليوم الأحد لاستئناف جهود العثور على عامل مفقود في موقع بناء مترو أنفاق منهار في مدينة جوانجميونج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن موقع بناء خط سينانسان في جوانجميونج، جنوب سول، انهار يوم الجمعة ما تسبب في تضرر جزء من الطريق وإلحاق أضرار بالعديد من المباني.

ولم يكن من الممكن في البداية الوصول إلى خمسة عمال، ولكن تم العثور على ثلاثة منهم سالمين، بينما تم إنقاذ عامل آخر - وهو سائق حفارة في العشرينات من عمره - بعد 13 ساعة من الانهيار على عمق نحو 30 مترا تحت الأرض.

وعلقت السلطات ليل السبت أعمال الإنقاذ للعثور على العامل الخامس، وهو رجل في الخمسينات من عمره، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في ظل سوء الأحوال الجوية.