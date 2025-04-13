وزير البترول يبحث مع شركة شيماي الصينية فرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة شيماي الصينية القابضة إحدى شركات القطاع الخاص الصيني الرائدة في مجال التعدين، برئاسة ليجواو وو مؤسس المجموعة؛ لبحث فرص الاستثمار الممكنة في قطاع التعدين المصري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وبما يدعم رغبة الشركة الصينية لبدء الاستثمار في مصر، وفق بيان من الوزارة اليوم.

ورحب الوزير بالوفد الصيني، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والصين، مؤكدًا تطلع الوزارة لبدء شراكة قوية مع الشركة في قطاع التعدين، الذي توليه الدولة أهمية خاصة وتعمل على تطويره من خلال برامج إصلاحية وإجراءات لتسهيل الاستثمارات وزيادة التنافسية.

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركة عن اهتمامهم القوي بالاستثمار في مصر، وحماسهم لبدء استثماراتهم في قطاع التعدين، مستعرضين خبراتهم الواسعة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، بجانب التكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها كونها شركة رائدة في استغلال معدني التنتالوم والنيوبيوم الهامين للعديد من الصناعات والتطبيقات الحيوية.