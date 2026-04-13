ألمانيا تخصص مساعدات إنسانية بـ45 مليون يورو إلى لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكّد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، معلنا تخصيص مساعدات إنسانية للشعب اللبناني قيمتها 45 مليون يورو.

وأعرب الوزير فاديفول، في اتصال هاتفي أجراه اليوم، مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، "عن دعم بلاده الراسخ للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادتها وتحقيق الاستقرار ".

من جهته شكر الوزير رجي "لبرلين دعمها الإنساني والسياسي"، موضحا أن لبنان يسعى عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل إلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وشدد الوزير اللبناني على أن "إرساء هذا المسار قد كرّس فعلياً الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني".

وأكد رجي، أن "الدولة اللبنانية تحتكر وحدها قرار التفاوض باسم لبنان، في رسالة واضحة تُعيد تثبيت مبدأ السيادة الوطنية في قلب الدبلوماسية اللبنانية."

ووفق بيان للخارجية اللبنانية "تناول الاتصال التطوّرات المتسارعة في لبنان على وقع المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل في واشنطن".

يذكر أن اتصالاً هاتفياً حصل مساء الجمعة الماضي بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت ميشال عيسى.

وتم خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع غدا الثلاثاء في مقر الخارجية الأمريكية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.