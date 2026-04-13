إيران: فرض أمريكا لقيود على السفن في المياه الدولية قرصنة وسننفذ آلية دائمة للسيطرة

قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن فرض الولايات المتحدة لقيود على السفن في المياه الدولية أمر غير قانوني و"يصل لدرجة القرصنة"، مضيفا أن إيران ستنفذ بحزم "آلية دائمة" للسيطرة على مضيق هرمز في أعقاب التهديدات الأمريكية بالسيطرة عليه.
وأضاف أن موانئ الخليج يجب أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي ميناء في الخليج أو في خليج عمان بمأمن إذا تعرضت الموانئ الإيرانية للخطر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية من أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه "برد قوي"، قائلا إنه لن يُسمح إلا للسفن غير العسكرية بالمرور بموجب لوائح محددة.
هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، نقلا عن مسئولين ومصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، بالإضافة إلى فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام.