استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح، في حين استشهد آخر متأثرًا بإصابته في خان يونس، بعد ساعات من استشهاد ثلاثة مواطنين في استهداف إسرائيلي بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن بنيران آليات الاحتلال، فيما استشهد المواطن عبد الله النجار متأثرا بإصابته قبل أيام بنيران الاحتلال في قيزان النجار جنوبي خان يونس.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين في محيط موقع 14 قرب مدرسة المزرعة في مدينة دير البلح.

وذكرت المصادر، أن الشهداء هم: محمد يونس العديني (23 عامًا) والمنتصر بالله عز الدين بشير (23 عامًا)، ومحمد حسن أبو الروس (32 عامًا).

وفي ذات السياق، أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأمس، أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن يحيى سعيد يحيى الأغا (48 عامًا)، بنيران الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مفترق شارع 5 مع شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، لليوم الـ184 تواليا عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة وإطلاق النار.

وفي موازاة التصعيد الميداني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية مع تشديد القيود على إدخال الإمدادات، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاج سياسة «هندسة التجويع» من خلال التحكم في تدفق السلع، وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا.