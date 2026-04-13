بي بي سي: العواقب الدبلوماسية للحصار الأمريكي لموانئ إيران قد تكون هائلة

رأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن العواقب الدبلوماسية للحصار الأمريكي لموانئ إيران قد تكون هائلة.

وقالت الهيئة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن هناك الكثير مما يجب تحليله في تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتوضيحات الصادرة عن قادته العسكريين.

وأضافت الهيئة أنه "يبدو أن خطته الأولية بحصار أي وجميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، تقتصر الآن على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، لكن حتى هذا محفوف بمخاطر وتعقيدات.

وأشارت إلى أن إيقاف السفن التي ترفع العلم الإيراني أمر واحد، لكن ماذا عن ناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي أو الباكستاني؟ كما تشكل السفن الصينية جزءا كبيرا من السفن القادرة على العبور.

وتابعت: "يعد الصعود على سفينة عملا حربيا من الناحية التقنية، بل عملا عدائيا شديدا بالتأكيد، وقد تكون التداعيات الدبلوماسية هائلة.

وبحسب "بي بي سي"، سيُرسّخ هذا سابقة لن تمر مرور الكرام في بحر الصين الجنوبي، حيث تتجلى طموحات الصين بشأن تايوان بوضوح.

وقال ترامب أيضا: "لن يحظى أي شخص يدفع رسوما غير قانونية بالمرور الآمن في أعالي البحار"، فيما وردت تقارير تفيد بفرض رسوم تُقدّر بنحو مليوني دولار مقابل المرور الآمن، وهو مصدر دخل مهم لإيران.

لكن من الممكن دفع هذه الرسوم بعملات مشفرة لا يمكن تتبعها. وتساءلت "بي بي سي": كيف يمكن التمييز بين من اشتروا المرور الآمن ومن تفاوضت حكوماتهم على ذلك؟

ورأت أنه في نهاية المطاف، يبدو خطوة ترامب محاولة للتصعيد لا للتهدئة، حيث قال الرئيس الأمريكي: "الجميع مسموح لهم بالدخول، والجميع مسموح لهم بالخروج"، لكن تكمن خطورة هذه الاستراتيجية في أن التصعيد قد يؤدي أحيانا إلى مزيد من التصعيد.