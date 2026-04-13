الرئاسة الكورية الجنوبية: نراقب عن كثب التطورات بعد إعلان أمريكا فرض حصار على الموانئ الإيرانية

صرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، كانج يو جونج، اليوم الاثنين، بأن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب أحدث التطورات في الشرق الأوسط بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية عقب فشل محادثات السلام.

وأوضحت المتحدثة، أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستمنع جميع السفن من دخول أو مغادرة الممر الملاحي الحيوي، اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أو الساعة 11 مساء بتوقيت كوريا، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت المتحدثة للصحفيين، إن "استقرار النقل البحري الدولي وحرية الملاحة يخدمان مصالح جميع الدول ويحظيان بالحماية بموجب القانون الدولي. ونأمل في الإسراع بعودة شبكات الخدمات اللوجستية البحرية العالمية إلى طبيعتها."

وذكرت المتحدثة، أن الحكومة الكورية الجنوبية تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وتدرس تدابير مختلفة لضمان الأمن.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الحصار الأمريكي سيزيد من الضغط على إمدادات الطاقة، قالت كانج إن التداعيات الاقتصادية ستستمر حتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد إعداد إجراءات للتعامل مع هذه التداعيات.