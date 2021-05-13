اعتقال 3 إرهابيين من داعش لتورطهم في عمليات اغتيال بأفغانستان

أعلن مسئولون بالأمن الوطني في أفغانستان، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، لتورطهم في عمليات اغتيال وعمليات إرهابية في إقليم (نانجرهار).

وذكرت وكالة أنباء (بختار) الأفغانية، أنه تم اعتقال عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عمليتين منفصلتين في مقاطعة "رودات" بمدينة جلال أباد.

وأفادت مصادر الأمن الوطني بأن عناصر تنظيم (داعش) كانوا يمارسون عمليات إرهابية في (نانجرهار).

ويعد أحد المعتقلين الجاني الرئيسي في الهجوم على قاعدة للجيش في منطقة شبرهار، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل ثمانية جنود.