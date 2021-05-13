إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى الشواطئ والحدائق العامة بدمياط الجديدة

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب بأنه تم غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكل المناطق الخضراء، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك على شاطئ مدينة "دمياط الجديدة"، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة بإجازة عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار غلق الحديقة المركزية، وكذا كل المسطحات الخضراء والجزر وغمرها بالمياه بالطرق والمحاور الرئيسية، منعا للتجمعات، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدا جميع سكان المدينة بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم.

على جانب آخر، كلف رئيس الجهاز مجموعة عمل من إدارات التنمية والأمن والزراعة والتشغيل والصيانة والكهرباء بالجهاز، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية والالتزام بقرار مجلس الوزراء، مضيفا أنه تم إخطار جميع النوادي والفنادق والقاعات بالمدينة بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لمنع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تفعيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، والتنسيق مع كل من شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة ومديريتى الصحة والأوقاف بدمياط.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة، بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء وإستغلال أجازة عيد الفطر المبارك لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية)، مشددا رؤساء الأحياء بالمرور الدورى كلا في نطاق عمله للتأكد من إلتزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.