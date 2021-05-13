دراسة: المكملات العشبية والغذائية ضعيفة التأثير لإنقاص الوزن

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فندت دراسة تحليلية حديثة، التراث العلمي المتعرض لقضية المكملات الغذائية الرائج عنها إنقاصها للوزن؛ لترفع هذه الدراسة الوعى بمدي ضعف تلك المزاعم، وتفضيل اتجاهات مرضى السمنة لوسائل أخرى أكثر واقعية بعيدا عن الحلول السهلة التى تستنزف الأموال.

وتقول إريكا باسيل مشرفة الدراسة من جامعة سيدنى الأسترالية لصحيفة الجارديان البريطانية، إن المكملات العشبية رغم كونها تبدو بحسب التجارب غير مضرة، إلا أن ليست ثمت دراسات كافية تثبت فعاليتها لدرجة تجعل سوقها رائجا ب40 مليار دولار حول العالم.

وبحسب الدراسة التي ستعرض في المؤتمر السنوى للكونجرس الأوروبي للسمنة فإنه جري تحليل 54 دراسة عالمية على 4330 مريض سمنة تم إعطائهم المكملات مقارنة مع البلاسيبو.

وتنقسم المكملات لنوعين: مكملات عشبية مثل الشاى الأخضر والمانجو الإفريقيا والإفيدرا وجذور العرقسوس، وأما المكملات الغذائية التى تكونعلي شكل حبوب أو بودرا فهي من مكونات طبيعية مثل الكيتوزين المستخرج منالحار والجلوكمانان المستخرج من الفيل وغيرها.

فأما عن المكملات العشبية فتبين أن عشب فولة الكلية البيضاء هي ما أحدثت تأثيرا منقصا للوزن بسيط، وأما بالنسبة للمكملات الغذائية، فتبين وجود تأثيرات لا بأس بها لدي حمض الليونيك المترافق والسيليلوز المثبط للشهية ومستخلص عصير البرتقال.

وأما عن معظم المكملات فلم يظهر لها أثر واضح مقارنة بالبلاسيبو.

وتقول باسيل إن الناس عليهم معرفة المزيد عن تلك المكملات خاصة أن معظم التجارب المجراة عليها محدودة وليست عالية المهنية فى وقت يتناول به 15% من الأمريكيين تلك المكملات.