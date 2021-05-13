رد المخرج محمد سلامة، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن إهانته للفنان الرحل إسماعيل ياسين في مسلسله الرمضاني «موسى»، قائلًا: «لا يمكن إهانة رمز كإسماعيل يس».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن أساس اختيار الشخصية يتعلق بحب الجمهور لإسماعيل ياسين، موضحًا أن الفنان الراحل بدأ فترة الانتشار ومعرفة الجمهور به في حقبة الأربعينيات التي يتناولها المسلسل.

وأشار إلى أن فكرة ظهور إسماعيل ياسين كانت بوابة بطل العمل «موسى» إلى السينما وخروجه من فترة الاكتئاب التي عاشها بسبب وفاة والدته، مؤكدًا أنهم انتهوا من تصوير وتسليم حلقة ظهور شبيه إسماعيل ياسين مرة أخرى، قبل الهجوم الذي شنه الجمهور.

وعن تلبية الميزانية لطموحاته كمخرج، أجاب «سلامة»: «الإنتاج كان سخيًا للغاية وحققت أحلامًا كان من الصعب تحقيقها مثل الفيضان وحريق القاهرة والمجاميع والسيارات القديمة والجرافيك».

وجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل «موسى» دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، وتتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.