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أعداد جريدة الشروق
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عملية طعن بالقدس والاحتلال يتهم سائحا تركيا

تعبيرية
تعبيرية
آية صلاح
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:26 م

أفاد موقع "الجزيرة" في نبأ عاجل، ظهر اليوم الثلاثاء، بأن جنديا إسرائيليا أصيب بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصادر الشرطة تشتبه في أن منفذ عملية الطعن في القدس سائح تركي الأصل، قبل أن تؤكد إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سائح تركي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت فلسطينيين إثر اندلاع أعمال شغب بالبلدة القديمة بالقدس عقب وقوع عملية الطعن.

وخارج القدس، قال شهود عيان إن قوات إسرائيلية داهمت عددا من المنازل الفلسطينية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال هدد عائلات بهدم بيوتهم في حال عدم تسليمهم أبناءهم.


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