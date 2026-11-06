يختتم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة السكة الحديد في بطولة كأس مصر.

ويلعب الأهلي مساء الغد السبت، مع السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2026-27.

وسبق وحرص الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل المران لمناقشة العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، قبل ‏انطلاق المران الذي اشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية المتتنوعة.‏

أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا قبل الانتقال للمشاركة في فقرات المران الجماعي التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية، شهدت حماسًا كبيرًا من ‏جانب الجميع.‏

وأدى أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، جلسة علاج طبيعي، ضمن البرنامج الذي يخضع له بعد شكواه من آلام حادة أسفل الظهر، لحقت به قبل قليل من ‏مباراة المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.‏