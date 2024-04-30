وزير الصناعة: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا يهدف لاكتشاف الفرص والإمكانات المتاحة في السوقين المصري والبيلاروسي.

وأضاف خلال كلمته ضمن منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن المنتدى يهدف لإيجاد آليات العمل على استغلال تلك الفرص بالشكل الأمثل والبناء، والتركيز على نقاط القوة والمميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

ولفت إلى أن «الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة، وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص؛ للمشاركة في المشروعات التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد».

وأشار إلى أن الحكومة طرحت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

وذكر أن «من أبرز تلك الخطوات، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين كافة».

وأوضح أن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة والسياسات المنافسة الداعمة لها؛ لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.