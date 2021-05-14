انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة غزة

افادت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة غزة وشمال القطاع.

وتزامن ذلك مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف جوي مكثف وتوغل عسكري بري علي الأرض.

والاثنين بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع استشهاد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا، إضافة إلى حوالي 530 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات ومرافق حيوية، ما إدي إلي مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.