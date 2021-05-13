أدى الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك، قبل قليل، في 7 آلاف و558 مسجد؛ والتي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وسط ضوابط وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ونصت الضوابط التي سبق وأعلنتها مديرية الأوقاف بالشرقية، على إقامة صلاة عيد الفطر في 7558 مسجد، وأنه لن يسمح بإقامة الصلاة بأي أماكن أخرى غير التي جرى تخصيصها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، على أن تتم الصلاة وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ولن يسمح لأي مواطن دخول المسجد غير بسجادة للصلاة وماسك للوجه مع الالتزام بالمسافات التباعدية، مشيرًا إلى منع اصطحاب الأطفال.