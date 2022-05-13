قال خالد جاد، رئيس القومية للقمح بالقليوبية، إن الوزارة توفر آلات زراعة المصاطب والتسوية بالليزر للتقليل من كمية المياه المستهلكة، مشيرًا إلى أنّه في السابق كان فدان القمح ينتج 9 أردب فقط، أما هذا العام فأصبحت الإنتاجية أضعاف.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر كانت تزرع 3.4 ملايين فدان من القمح ووصل المحصول المزروع هذا العام إلى 3.66 ملايين فدان وهناك زيادة ربع مليون فدان.

وأشار رئيس القومية للقمح بالقليوبية، إلى أن إنتاج القمح المتوقع هذا العام ربما يصل إلى 10 ملايين طن، ومن المخطط أن تستقبل الصوامع 6 ملايين طن قمح من الفلاحين، مؤكدًا أن هناك طفرة زراعية هائلة.

من جانبه، قال سعيد طه، أحد مزارعي القمح، إنّ الأمطار الخفيفة التي كانت تهطل على الأراضي الزراعية ساعدت النباتات على النمو الطبيعي، لافتًا إلى أنّه يورد جزء كبير من القمح بينما يدخر نسبة من الإنتاج ليستخدمها في الزراعة مرة أخرى ويتناول منها الخبز طوال العام: «القمح نواة بتسند الزير».

وانتقد المزارع، ارتفاع أسعار الردة في الأسواق، وتركها دون أي دعم، الأمر الّذي يدفع الفلاح إلى الإبقاء على القمح واستخدامه كعلف للحيوانات لأن سعره أقل من الردة، مضيفًا: «راعيني واعطيني دعم، ماتخدش مني الغلة في الموسم وبعدها بشهرين اشتري الردة اللي بأكلها للبهائم بسعر القمح».

وطالب سعيد طه، بتوفير الردة للفلاح مدعومة مثل الكيماوي، حتى لا يضطر إلى استخدام القمح في كعلف للبهائم لأنه يقلل من الكمية الموردة للدولة وأيضًا يؤثر على معدلات الإنتاج الحيواني.