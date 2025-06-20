أعرب أبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أبيل فيريرا في تصريحات نقلتها صحيفة جلوبو البرازيلية: "كان الحظ حليفنا.. كانت مباراة صعبة، أحيانًا ننسى من نلعب ضده، إنه الفريق الأكثر تتويجًا في أفريقيا. وهم معتادون على هذا النوع من المنافسات".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لم تكن أجواء المباراة سهلة على أيٍّ من الفريقين، فقد كانت ساخنة للغاية. ظننتُ أننا كنا قلقين بعض الشيء، ولكن الفوز كان عادلًا جدًا.. كان بإمكاننا تقديم المزيد، لكنني أتقبل النتيجة".

وتابع: "يجب أن أقول إن الفوز والخسارة ليسا سواء. أبتسم، لكن لو خسرتُ، أغضبُ بالتأكيد.. عندما لا تسير الأمور كما أخطط لها، أشعر بالإحباط. لهذا السبب أكون وقحًا في المقابلات. ليس لأنني وقح، بل لأنني كنتُ مستاءً للغاية".

وأتم أبيل فيريرا تصريحاته قائلًا: "كان علينا أن نعاني، وبذلنا جهدًا إضافيًا. الحقيقة هي أننا لعبنا بشكل جيد وفقًا لاستراتيجية المباراة. والطقس له تأثير كبير، علينا أن نصمد حتى النهاية. صمدنا، وكان بإمكاننا تسجيل هدف آخر في الشوط الثالث".