السلطات الألمانية تحقق في وجود خلفية إرهابية وراء هجوم طعن في قطار

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أنها تجري تحقيقا في وجود خلفية إرهابية وراء هجوم الطعن الذي وقع داخل أحد القطارات الإقليمية صباح اليوم.



وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هربتر رويل، إن الجاني رجل مولود في العراق ويبلغ من العمر 31 عاما.



وأضاف الوزير أن الرجل أصاب خمسة ركاب في الهجوم بعدما طعن ركابا "بشكل عشوائي ومتعمد"، مشيرا إلى أن الضحايا والجاني لا تربطهم أي صلة.



وأشار رويل إلى أن الجاني نفسه أصيب بجروح، مضيفا أنه تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى، موضحا أنه لا يوجد مصاب في حالة حرجة.



وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق اليوم أن رجلا طعن مسافرين بسكين على متن قطار إقليمي بالقرب من مدينة آخن الألمانية.



وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إنه تم القبض على المشتبه به.



ووفقا للتحقيقات الأولية، كان الرجل استل سكينا داخل القطار صباح اليوم بعد وقت قصير من مغادرته محطة هيرتسوجنرات، وأصاب ركابا آخرين بطعنات. وتمكن موظف مدني تصادف وجوده في القطار في طريقه إلى مقره عمله، من السيطرة على الرجل.