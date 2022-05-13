قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشكلة ارتفاع الأسعار تؤثر على كل البيوت، فطن زيت الطعام وصل من 700 دولار إلى 1900 دولار وهي أسعار عالمية مرتفعة تضع أثقالها على الشعب المصري، لكن الدولة تتصدى بكل جهودها.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، واستطاعت الدولة تقليل حجم استيراد السكر من مليون ونصف طن إلى 300 ألف طن.

وتابع: «يوم السبت المقبل تنظر جنايات القاهرة محاكمة 54 شخصا مصريا بتهمة سرقة الغاز، وتحويل مجرى خط سيرانه»، مشيرا إلى أن البلاد تعاني من بعض الفساد وتخلي بعضهم عن مسئوليتهم تجاه الوطن.

وأكد مصطفى بكري، أن الدولة تحاول على قدر المستطاع تخفيف العبء عن الجيل الحالي والأجيال المقبلة، في حين أن بعضهم يدعو إلى تخزين زيت الطعام، وأصحاب اللا ضمير مازالوا متواجدين.

وذكر أن الاصطفاف ضرورة يجب على المصريين الحرص عليها، مضيفا أن مسألة الإفراج عن المسجونين تخضع للدولة وهناك إجراءات متبعة من قبل اللجنة المشكلة، فيوجد أشخاص يستحقون الخروج وآخرين يستحقون عفوا صحيا، وبعضهم اختلط عليهم الأمر والقيادة السياسية لن تقف ضد ذلك، لكن ليس من المقبول لي ذراع الدولة للإفراج عن المسجونين.

واختتم مصطفى بكري: «إحنا في مرحلة تحدي تستهدف الوطن وقائده وستعلمون هذا الكلام خلال الفترة المقبلة، هما مش عايزين حد يبني البلد، عايزينا في أيديهم، وعشان كدا يجب على كل مواطن الاصطفاف الوطني، نحن الآن في مرحلة صعبة عايز كل مواطن مصري يوجه رسالة لجيش بلده وشرطة بلده ويقول إحنا معاكم».

