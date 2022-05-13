كوريا الشمالية تعلن وفاة 6 أشخاص بكوفيد-19

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل وفاة 6 أشخاص نتيجة الإصابة بكوفيد-19 وأن حوالي 18 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض حمى في اليوم السابق، في أول إعلان لعدد حالات الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار مركز قيادة الطوارئ الوطنية للحجر الصحي يوم الخميس للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

وتم تأكيد إصابة أكثر من 18 ألف شخص بكوفيد-19 في أنحاء كوريا الشمالية يوم الخميس علاوة على 6 وفيات بسبب الفيروس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أنه منذ نهاية أبريل الماضي، تفشت حمى مجهولة في جميع أنحاء البلاد أثرت على 350 ألف شخص، وفقا للوكالة المركزية الكورية الشمالية. وأضافت أنه تم علاج 162 ألف شخص حتى الآن.