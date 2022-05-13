المخرجة هالة جلال تنعي المؤلف مجدي الكدش

نعت المخرجة هالة جلال المؤلف مجدي الكدش الذي توفي مساء الخميس وكتبت عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ‏فقدت الليلة صديق، ومازلت لا افهم تماما معني هذا، أشعر بخواء في روحي كأن جزء بتر منها، سمعت الخبر فمر شريط ذكرياتي معه، البهجة والضحك والألم والعتاب المكتوم والعشم الدائم ، الأصدقاء اعز الناس، هتوحشني يا مجدي فعلا خالص العزاء لزوجتك وابنتك والعائلة

إنا لله وإنا اليه راجعون".



السيناريست مجدي الكدش قدم طوال مشواره قائمة طويلة من الأعمال الفنية الشهيرة التي بدأت بفوازير أبيض وأسود عام 1996، التي شارك بها محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ولوسي وعلاء ولي الدين وغيرهم.

كما قدم أيضا فوازير خليك جريء، التي قام ببطولتها غادة عادل وأحمد حلمي الذي كان آخر أعماله من بطولته وهو المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، ومن قبله عدد من المسلسلات الإذاعية التي لعب بطولتها أحمد حلمي أيضا منها “لمس أكتاف”، و"جرى إيه يا عمر".

أعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية، وفاة السيناريست مجدي الكدش في بيان رسمي عبر موقع فيسبوك.

وكتبت صفحة قصر السينما بيان تعزية جاء فيه:" تنعي الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل".



