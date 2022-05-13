قال المهندس محمد عوض الله، مدير مدرسة الضبعة النووية، إن العدد الإجمالي للطلاب الملتحقين في مدرسة الضبعة يصل إلى 334 طالبا من المتفوقين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدرسة تقبل الطلاب المتفوقين من المرحلة الإعدادية والحاصلين على أعلى درجات في المرحلة الإعدادية ويتم إجراء اختبارات على أعلى مستوى للطلاب المتقدمين داخل مراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات الخاصة.

وذكر أن مجموعة الطلاب التي تجتاز الاختبارات يتم تصعيدها إلى الكلية الفنية العسكرية، وتتم تصفيتهم وإجراءات اختبارات أعلى، ثم يجري اختيار 60 طالبا فقط كل سنة بواقع 40 طالبا من كافة المحافظات، و20 طالبا من محافظة مرسى مطروح.

وأوضح أن مدرسة الضبعة النووية تشهد تقديم نحو 10 آلاف طالب ويتم اختيار 60 طالبا فقط، موضحا أنه يتم إجراء تنسيق داخلي للطلاب داخل المدرسة حول التخصص الذي يتخصص فيه الطلاب.

وتابع أن الإقامة مجانية للطلاب داخل المدرسة، حيث يوجد فندقين داخل المدرسة، ويتم تعليم الطلاب اللغة الروسية بجانب إتقان اللغة الإنجليزية أيضا.

وكشف أنه سيتم الاحتفال بتخريج أول دفعة من المدرسة خلال العام الجاري 2022 في شهر يوليو المقبل.