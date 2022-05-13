محكمة أوكرانية ترجئ محاكمة جندي روسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى الأربعاء المقبل

أرجأت محكمة أوكرانية اليوم الجمعة محاكمة جندى روسي بارتكاب جرائم حرب إلى يوم الأربعاء المقبل.



وذكرت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية أن محكمة في العاصمة كييف أرجأت اليوم الجمعة، المحاكمة إلى يوم الأربعاء بناء على طلب من مكتب المدعي العام حتى تكون مفتوحة أمام الجمهور العام، مع تعيين محامي دفاع ومترجم للجندي الروسي.



ويواجه الجندي البالغ 21 عاما من العمر اتهامات بإطلاق النار على مسن في الـ62 عاما من العمر في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا لأنه كان يتحدث في الهاتف.



ويبدو أن المشتبه به وصف ما حدث في اعتراف مسجل بتقنية الصوت والصورة نشره جهاز الاستخبارات اس.بي.يو. ما يعني أنه على يقين تقريبا بأنه سوف يدان. ويواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.