شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 177 سلاحا ناريا، و205 قضايا مخدرات، وتنفيذ 86 ألفا و367 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 149 متهما بحوزتهم 177 سلاحا ناريا، بندقية رصاص، و16 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و134 فرد محلى الصنع، و188 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و192 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و367 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 354 حكم جنايات، و27 ألفا و18 حكم حبس جزئى، و4 ألاف و648 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و613 حكم غرامات و11 ألفا و734 حكم مخالفات.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 205 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها نحو 150.2 كيلو جرام من مخدر البانجو، و15.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و3.1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و885 جراما من مخدر الهيدرو، و1.3 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و1 كيلو جراما من مخدر البودر، و247 جراما من مخدر الشابو، و198 جراما من مخدر الآيس و2466 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 29 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 18 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 189 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفا و26 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 18 حادثا متنوعا، واعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها.. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.