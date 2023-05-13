تركيا ترحب بـ«إعلان جدة» حول السودان

رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بـ"إعلان جدة" الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الخميس.

وقالت الوزارة: "نرحب بإعلان جدة الذي ينص على تلبية الاحتياجات الإنسانية وتسهيل أنشطة الإغاثة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعربت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، عن أملها في أن يؤدي الإعلان إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وحوار شامل في السودان.

وذكرت أن أكثر من تتمناه تركيا هو تحسين الوضع الإنساني في السودان، وضمان وصول جميع السودانيين دون انقطاع إلى الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أن تركيا كما كانت في السابق مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في السودان الصديق والشقيق.

والجمعة، أعلنت السعودية استمرار محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أمريكية سعودية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن إعلان اتفاق أولي يحمل اسم "إعلان جدة"، يتضمن التزامات إنسانية تنفذ فورا، وجدولة لمحادثات مباشرة.

ويقر الإعلان التزامات إنسانية تنفذ فورا مثل "تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام"، فضلا عن جدولة محادثات مباشرة جديدة بين الطرفين.

وبدأت المحادثات المباشرة بين الطرفين، الأحد، وفق إعلان الخارجية السعودية، وكانت بهدف "الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار"، الذي يشهده السودان منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين و"أوضاع إنسانية صعبة".