تناقل ناشطون، مقطع فيديو يُظهر طائرة عسكرية إسرائيلية وهي تحط في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع، وهي تحمل على متنها جرحى أصيبوا إثر سقوط قذيفة صاروخية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المروحية العسكرية التي هبطت في مستشفى سوروكا يُرجح أنها تحمل جنودا مصابين.

هبوط مروحية عسكرية للاحتلال في مستشفى سوروكا يعتقد أنها تحمل جنود مصابين pic.twitter.com/IxeaoZZhYX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 13, 2023

وفي وقت سابق، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.

جاء ذلك حسبما أوردته وسائل إعلام، بعدما كان قد تحدثت القناة 12 الإسرائيلية،عن بإصابة شخصين إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة سدوت نغيف بمحيط قطاع غزة.

وسبق أن قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الدفعة الأخيرة من الصواريخ (التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة) غير مسبوقة، واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.