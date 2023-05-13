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تقرير: السعودية تدعو البرهان لحضور القمة العربية في جدة

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 4:43 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 4:43 م

أكد دبلوماسي سعودي كبير أن طرفي الصراع في السودان سيستأنفان غدا الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات من المناطق المدنية.

وذكرت قناة "فرنسا 24" اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لحضور قمة جامعة الدول العربية المقررة في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل.

وقال الدبلوماسي إن الطرفين سيظلان في جدة المطلة على البحر الأحمر، لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.


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