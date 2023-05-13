قيادي بارز في البرلمان الألماني يؤيد انضمام أوكرانيا للناتو

قبل زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا هذا الأسبوع، أعرب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، ميشائيل روت، عن تأييده لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقال روت، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "يجب أن تبعث قمة الناتو القادمة المقررة في فيلنيوس في يوليو بإشارة واضحة حول كيف يمكن أن يبدو مسار أوكرانيا نحو ضمانات أمنية موثوقة تهدف إلى تحقيق عضويتها في الناتو.. يجب أن يكون هدفنا ألا تهدد روسيا أوكرانيا مجددا، أو تشكك في أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها".



ويطالب زيلينسكي، الناتو، بتوجيه دعوة لانضمام بلاده للحلف. وبالنسبة للحكومة الألمانية، فإن مثل هذه الخطوة ليست مطروحة بعد على جدول الأعمال. ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن 54٪ من الألمان يعارضون انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الغربي، بينما يؤيد ذلك 27٪ فقط.



وطالب خبير الشئون الخارجية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يورجن هارت، المستشار الألماني أولاف شولتس، بإعلان التزام واضح بضم أوكرانيا للناتو، وقال: "يجب على المستشار أن يدعم بوضوح العضوية الكاملة لأوكرانيا في المستقبل، دون أن يثير توقعات خاطئة بأن هذا يمكن أن يتحقق سريعا".



ودعا روت وهارت إلى تكثيف التعاون مع أوكرانيا في مجالات التسلح والتدريب وإجراء المناورات في إطار تمهيد الطريق لانضمام كييف للحلف.