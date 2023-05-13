 بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار قرطاج بعد الفوز التاريخي أمام الترجي - بوابة الشروق
السبت 13 مايو 2023 2:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار قرطاج بعد الفوز التاريخي أمام الترجي

عمرو فهمي
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 2:27 ص

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في طريقها إلى مطار قرطاج، بعد الانتهاء من مباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي مطار قرطاج في الواحدة صباح اليوم بتوقيت تونس، الثالثة بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في جولة الذهاب بنصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي بثلاثة أهداف دون رد.

ورفض المدير الفني التعليق على حالة فريق الترجي، مؤكدًا أنه ليس من مسئوليته أن يتحدث عن منافس، وقال إنه يحترم أي فريق يواجهه، وإن نقاط الضعف في الترجي ليست مهمته أن يتحدث عنها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك