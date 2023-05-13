بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار قرطاج بعد الفوز التاريخي أمام الترجي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في طريقها إلى مطار قرطاج، بعد الانتهاء من مباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي مطار قرطاج في الواحدة صباح اليوم بتوقيت تونس، الثالثة بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في جولة الذهاب بنصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي بثلاثة أهداف دون رد.

ورفض المدير الفني التعليق على حالة فريق الترجي، مؤكدًا أنه ليس من مسئوليته أن يتحدث عن منافس، وقال إنه يحترم أي فريق يواجهه، وإن نقاط الضعف في الترجي ليست مهمته أن يتحدث عنها.