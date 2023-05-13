قائد الأركان الإسرائيلي: مستعدون لمواصلة الاغتيالات

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إن بلاده مستعدة لمواصلة الاغتيالات في قطاع غزة»، زاعمًا تحقيق إنجازات كبيرة في تلك المعركة.

وبحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، جاء ذلك خلال إجراء «هاليفي» لتقييم عملياتي للأوضاع؛ من أجل المصادقة على خطط استباقية وهجومية مستقبلية.

وأضاف: «حققنا في هذه المعركة إنجازات كبيرة جدًا من الضربة الافتتاحية وصاعدًا، وهذه الإنجازات تتراكم».

ولفت إلى أن «مواصلة إطلاق حركة الجهاد الإسلامي للصواريخ، يسمح لبلاده بمواصلة عمليات الاغتيال لقادة الحركة والغارات بشكل دقيق ومتصاعد».

ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.

وأدت غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة إلى تدمير نحو 17 منزلا في مناطق مختلفة، فيما بلغت القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة أكثر من خمسة ملايين دولار.