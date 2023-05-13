أعلن الاتحاد الأوروبي، رسميا، أن القمة الكورية - الأوروبية ستعقد في سول يوم 22 مايو الجاري.

وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "دانا سبينانت" في مؤتمر صحفي دوري في بروكسل، يوم الجمعة، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستزور كوريا الجنوبية بعد حضور اجتماع القمة لمجموعة السبع في "هيروشيما" باليابان، حيث ستلتقي بالرئيس "يون سيوك-يول".

وستعقد هذه القمة بعد عامين من الاجتماع غير الرسمي الذي عقد بمناسبة قمة مجموعة السبع في بريطانيا في يونيو 2021، خلال إدارة "مون جيه-إن".

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيس "يون سوك-يول" محادثات رسمية مع قادة الاتحاد الأوروبي منذ توليه منصبه، وهي أيضًا أول زيارة إلى كوريا الجنوبية تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تولت منصبها في عام 2019.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان مختلف الموضوعات، بما في ذلك الأمن والاستجابة لتغير المناخ والتعاون التجاري، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

ومن المتوقع أيضا أن يطلب الاتحاد الأوروبي، الذي يقود سياسات تحييد الكربون في المجتمع الدولي، من كوريا الجنوبية الاستثمار بنشاط في الصناعات الصديقة للبيئة والمشاركة في الاستجابة لتغير المناخ.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع مناقشة دعم إعادة إعمار أوكرانيا وتدابير تشديد العقوبات ضد روسيا.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد الجانبان مجددا على التضامن بين الجانبين فيما يتعلق بالقضية النووية لكوريا الشمالية وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ويقود الاتحاد الأوروبي عملية تبني قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية كل عام. وقد شاركت كوريا الجنوبية في رعاية القرار هذا العام.

وقالت نائبة المتحدثة: "من الصعب الإجابة على أجندة الاجتماع في هذه المرحلة، ويمكن توقع تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة للتعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي".