كامل الوزير: المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل

رد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على انتقادات النواب بالبرلمان، المشروعات الخاصة بوسائل المواصلات، وضرورة تبني فقه الأولويات، موضحًا أن كل المشروعات التي تتم من موازنة وزارة النقل ومن عوائد التشغيل والاستثمار.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل وبشركات مصرية وبالجنيه المصري، مُبينًا أن موازنة الوزارة جزء منها تمويل حكومي لأن الدولة تدعم وسائل النقل الجماعي.



وذكر أن هناك 6 مواصلات تتبادل الخدمة في محطة عدلي منصور؛ "مترو الخط الثالث ثم قطار الكهربائي الخفيف ثم سكك حديد القاهرة السويس ثم أتوبيس السوبر جيت، الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالكامل، وأتوبيس ترددي آخر من موقف السلام".



وأوضح أن الوزارة لم تحصل على أي قروض لإنشاء المحطة المركزية عدلي منصور، مُشددًا أن الحكومة تُدعم وسيلة النقل لأنها لازمة للحياة ومن حق المواطن المصري مثل دعمها لرغيف العيش اللازم أيضًا.





