مجلس مدينة الأقصر يشن حملة تمشيطية بشوارع بدران والهيلتون وأبو الحجاج

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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، حملة تمشيطية مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت شوارع سيالة بدران ونجع بدران والهيلتون وساحة أبو الحجاج.

وأسفرت الحملة عن رفع 13 مقعدا و2 مظلة، و2 ميزان، وإشغالات المقاهي خاصة بالجزر الوسطى بشارع سيالة بدران والمحال التجارية والباعة الجائلين، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، قال رئيس مدينة الأقصر، إنه تم أيضاً التحفظ على 2 دراجة ومصادرتها بساحة أبو الحجاج، ومراجعة تراخيص لعدد 2 عربة حنطور بمنطقة أبو الحجاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.