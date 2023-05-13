الإسعاف الإسرائيلي: 3 إصابات صعبة ومتوسطة في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح وصفها بالصعبة والمتوسطة، في مستوطنة شوكيدا إثر سقوط قذيفة صاروخية.

جاء ذلك حسبما أوردته وسائل إعلام، بعدما كان قد تحدثت القناة 12 الإسرائيلية،عن بإصابة شخصين إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة سدوت نغيف بمحيط قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت قالت فيه الإذاعة الإسرائيلية، إن الدفعة الأخيرة من الصواريخ (التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة) غير مسبوقة، واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.

وتجددت الغارات التي تشنّها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات باتجاه مدن وبلدات ومستوطنات إسرائيلية.

وقالت وكالات أنباء إن مقاتلات الاحتلال قصفت أراضي زراعية في مناطق شمالي وجنوبي القطاع، وشرقي مدينة غزة.

فيما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية باتجاه مدن وبلدات ومستوطنات إسرائيلية.

جاء إطلاق هذه الرشقات، بعد وقت قصير من توعد "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، من تجديد الفصائل الفلسطينية المسلحة توجيه ضرباتها الصاروخية باتجاه مدن إسرائيلية ردا على سياسة الاغتيالات وقصف المنازل بغزة.