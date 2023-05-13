سياسي ألماني يدعو إلى السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة ألمانية ضد أهداف في روسيا

دعا سياسي ألماني معارض إلى السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية أيضا ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يوهان فادفول، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا يوجد أي سبب من منظور القانون الدولي أو السياسي يحول دون السماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف في روسيا".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس تحدث مؤخرا عن "إجماع" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام أسلحة ألمانية في شن هجمات على الأراضي الروسية.

وقال فادفول: "لماذا يجب على الدولة التي تتعرض لهجوم أن ينحصر الأمر في الدفاع عن نفسها على أراضيها فقط؟"، مؤكدا ضرورة أن تكون أوكرانيا "قادرة على تعطيل الخدمات اللوجستية والإمدادات خارج حدودها حتى تتمكن من وقف الحرب العدوانية"، وتابع: "يجب على ألمانيا مساعدة أوكرانيا بشكل فعال بدلا من تكبيل يدي البلاد".

وذكر فادفول أنه يتعين على أوكرانيا بالطبع الحفاظ على "التناسب"، وقال: "على عكس روسيا، تقتصر أوكرانيا على مهاجمة منشآت صناعية ومستودعات وقود وبنى تحتية تستخدم للنقل والأمور العسكرية. إنها لا تقصف مجمعات سكنية أو مستشفيات أو رياض الأطفال - فهي مختلفة تماما عن روسيا".