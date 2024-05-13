الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات أخرى من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "فيلخا" وصواريخ موجهة من طائرات "ستورم شادو" ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 صاروخا من طراز "فيلخا" و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 صواريخ موجهة من طراز "ستورم شادو" و7 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، كما تم اعتراض 8 طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".