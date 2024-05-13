جيش الاحتلال يقتل موظفا أمميا ويُصيب موظفة أخرى في رفح

قتل جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، موظفا يعمل في منظمة الصحة العالمية، فيما أصاب موظفة أخرى تحمل جنسية أمريكية، بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس بغزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له وصل وكالة (د.ب.أ) نسخة منه، "إن الجيش الإسرائيلي قتل موظفاً أمميا وأصاب موظفة أخرى في رفح جنوب قطاع غزة حيث تم استهدافهما وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة وتحمل علمها وعليها إشاراتها".

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية التجاوزات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات حادثة استهداف المركبة التي تقل موظفين أمميين، مشيرا إلى أن مصدر النيران ما زال "مجهولا".