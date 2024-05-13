حزب الله اللبناني يستهدف مواقع وتجهيزات تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لمواقع وتجهيزات تجسسية تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحريي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مواقع وتجهيزات تجسسيّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية"، حيث أبان المقطع كيف أن مقذوفات "الحزب" نسفت معدات تجسسية مركبة على عامود ضخم.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع