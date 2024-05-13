الأونروا: تقييد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مسألة حياة أو موت

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من استمرار تقييد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقالت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الاثنين: «تقييد وصول المساعدات الإنسانية هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للأشخاص في غزة الذين يعانون بالفعل وسط القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي».
وأضافت: «نحن بحاجة فورية وعاجلة إلى ممر آمن للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها».
يأتي هذا التحذير في ظل تشديد جيش الاحتلال حصاره على قطاع غزة، مع استمرار غلق معبري رفح وكرم أبوسالم، ما قطع عملية إدخال المساعدات الإنسانية.
وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المعبرين لليوم الثامن على التوالي، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.
ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.