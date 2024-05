الأونروا: تقييد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مسألة حياة أو موت

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من استمرار تقييد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الاثنين: «تقييد وصول المساعدات الإنسانية هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للأشخاص في غزة الذين يعانون بالفعل وسط القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي».

وأضافت: «نحن بحاجة فورية وعاجلة إلى ممر آمن للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها».

Restricted humanitarian access is a matter of life or death for people in the #GazaStrip, who are already suffering amid relentless bombardments and food insecurity.



We immediately and urgently need safe passage for humanitarian aid and workers. pic.twitter.com/mXCWSpMkTN