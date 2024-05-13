الأونروا: تقييد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مسألة حياة أو موت

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من استمرار تقييد وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الاثنين: «تقييد وصول المساعدات الإنسانية هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للأشخاص في غزة الذين يعانون بالفعل وسط القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي».

وأضافت: «نحن بحاجة فورية وعاجلة إلى ممر آمن للمساعدات الإنسانية والعاملين فيها».

Restricted humanitarian access is a matter of life or death for people in the #GazaStrip, who are already suffering amid relentless bombardments and food insecurity.



We immediately and urgently need safe passage for humanitarian aid and workers. pic.twitter.com/mXCWSpMkTN — UNRWA (@UNRWA) May 13, 2024

يأتي هذا التحذير في ظل تشديد جيش الاحتلال حصاره على قطاع غزة، مع استمرار غلق معبري رفح وكرم أبوسالم، ما قطع عملية إدخال المساعدات الإنسانية.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المعبرين لليوم الثامن على التوالي، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.