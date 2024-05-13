السياحة بألمانيا تسجل رقما قياسيا في ليالي المبيت خلال مارس الماضي

حققت الفنادق والنزل السياحية ودور الضيافة في ألمانيا أرقاما قياسية من حيث عدد ليالي المبيت خلال شهر مارس الماضي، وأيضا خلال الربع الأول من العام الحالي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام سجل مقدمو خدمات الإقامة السياحية 9ر88 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 4ر8% على أساس سنوي.

وهذا يعني أن الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الأول من عام 2019 - أي العام السابق لتفشي جائحة كورونا في ألمانيا - قد تم تجاوزه (9ر86 مليون ليلة مبيت).

وفي مارس الماضي سجلت المنشآت الفندقية 6ر35 مليون ليلة مبيت للسائحين من داخل البلاد وخارجها، لتتجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله في نفس الشهر عام 2018 بمقدار 5ر2 مليون ليلة.

وبالمقارنة بمارس 2023 ارتفعت ليالي المبيت بنسبة 3ر12%. وزاد الطلب من الزائرين المحليين والأجانب بشكل ملحوظ في كلتا الفترتين. ففي مارس الماضي ارتفع عدد ليالي المبيت للزائرين المحليين بنسبة 2ر13% إلى 1ر30 مليون ليلة على أساس سنوي. ووفقا لإحصائيي المكتب، ربما ترجع هذه الزيادة أيضا إلى بدء عطلات عيد القيامة هذا العام في مارس في جميع الولايات الألمانية باستثناء ولاية شليزفيج-هولشتاين. وارتفع عدد ليالي المبيت للزائرين الأجانب بنسبة 8ر7% إلى 5ر5 مليون ليلة في مارس الماضي.

وفي الربع الأول سجلت المنشآت الفندقية زيادة في ليالي مبيت الزائرين المحليين بنسبة 5ر8% على أساس سنوي ليصل إجماليها إلى 9ر73 مليون ليلة، كما ارتفع عدد ليالي المبيت للزائرين الأجانب بنسبة 8ر7% إلى 15 مليون ليلة. وتستند البيانات إلى منشآت الإقامة التي تضم ما لا يقل عن عشرة أماكن للنوم أو عشرة أماكن للتخييم.